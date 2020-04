Eestlased muretsevad end haigeks! Ühel päeval võib ripsmete värvimine päädida paanikaga 

Vahel hirmu või ärevust tunda on normaalne, ütleb Avituse kogemusnõustaja ja koolitusjuht Katrin Randrüüt. Tähelepanu soovitab ta sellele pöörama hakata, kui nii juhtub sageli või olukordades, kus seda varem pole olnud. „Näiteks kui inimene on vererõhu mõõtmisega kenasti hakkama saanud, aga ühtäkki viib ärevus rõhu üles. Või kui varem pole kodust väljaminemine hirmu põhjustanud, aga korraga teeb see tuju halvaks,“ toob ta näiteks. „Aeg-ajalt tahab igaüks üksi olla, aga kui selline olukord on kestnud juba mitu nädalat, on tegu ilmselt millegi muu kui väsimusega.“