Lugejakiri | Rase tahtis lillepotiga ehituspoes pikali joosta 

„Saan aru, et toidupoes käimisest ei saa loobuda. Kõik ei leia sõpra ega saa aega kullerile, kes toidu koju sulle tooks. Aga mitte ei saa aru, miks on rasedal praegusel ajal vaja minna ehituspoodi lilli valima... See pole ju vältimatu toode, milleta ei saa. Kui ma oleks rase, siis ei roniks ma taolistesse kohtadesse. Ka imikuga ei läheks, aga neid peresid on liikvel, kes ei pea paljuks beebiga poes kolada,“ kirjutab Egle pettunult.