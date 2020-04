Kultuur VIDEO | Naudi Andy Warholi näitust kodust lahkumata ja tasuta! Naisteleht , täna, 10:12 Jaga: M

Foto: AFP/Scanpix

Londonis asuv moofsa kunstimuuseum Tate Modern on üks paljudest, kes pidanud koroonakriisi tõttu ajutiselt uksed sulgema. Ent selleks, et soovijad siiski Andy Warholi näitust näeks, on nad selle üles filminud ja kõigile vaatamiseks üles pannud.