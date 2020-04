Armas ese! Ema tikitud laudlinast sai lemmikkleit 

Suurte rõõmsate lilledega laudlina, mille riidegi ema ise kudus ja mille palistused on pilutatud, on Ilme sõnul talle alati väga armas olnud. „See on ainus ese mu ema kaasavaraks valminud näputöödest, mis on säilinud ja minuga kolimised kaasa teinud,“ ütleb ta riiet silitades.

Kõledate ilmade aegu on Ilmel külalisele pliidilt soe taimetee tassi kallata ja võileivamaterjal köögilaualt käepärast võtta. Heleda lina laual hoidmist ta aga ei poolda: „Uhkust ma taga ei aja, minu eluruumid on lihtsa maainimese omad. Kui ma laotaksin siia lauale sellise heleda lina, siis pelgaksin kogu aeg, et midagi tilgub peale,“ tõdeb Põlvamaalt pärit naine, kelle elu üle pool sajandit tagasi Tartumaale tõi.

Ilme Roosmäe ema laudlinast kleit Foto: Aldo Luud

Ometi tahtis ta laudlina enda ligi hoida, et ema käte soojus temaga oleks. „Mitu korda aastas võtan selle kapist välja ja hoian süles,“ ütleb ta. „Nii tuli mul mõne aasta eest idee, et õmblen lina kittelkleidiks, mida õhtul saunatamise järel puhtal kehal kanda. Kodukootud linane riie on ju ihule eriti mõnus. Pilutatud serva sisse ei raatsinud ma isegi nööpauke lõigata, vaid tegin nööpide tarvis niidist aasad.“ Oma kõige kallimat kleiti ei kanna ta igal saunapäeval, vaid soojemal aastaajal ja siis, kui tunneb end eriti puhta ja värskena.

Laudlina tikkinud emal olid Ilme kinnitusel lahtised käed nii kangakudumiseks ja ka õmblemiseks ning teistekski naistetöödeks, milleks aega pidi leidma muude talutoimetuste kõrvalt. Suure laudlina tikkis 1912. aastal sündinud ema Heleene aga neiupõlves, mis lõppes 18aastaselt, kui 26aastane Eduard talle kosja tuli.

„Kui meie pere kolm last kaelakandjaiks ja kooliealisteks said, käis sõda ja pärast seda oli ju kaua vaene aeg. Et mind ja vendi riidesse panna, tuli olla nutikas ja osavate näppudega. Meie ema õmblusmasina all sündis ikka mõni kombineeritud püksipaar või kuueke, et lapsed teistest kehvemad poleks,“ räägib Ilme. „Kui tahtsin kangesti nääripeole minna, harutas ema lahti oma mantli kollase läikiva voodri, et sellest pisitütrele kleit saaks. Läksin koos vanema vennaga ta koolipeole, kollane kleit seljas ja samast riidest lehv juustes.“

Pereisa Eduard oli osav puutöömees, kelle käte alt tulid kõik tarvilikud majariistad alates reest ja vankrist ning lõpetades kappide ja sängidega. „Isa mängis lõõtsa ka, aga kahjuks pole mina tema musikaalsust pärinud. Oleksin tahtnud pilli, mis küll pärast juba katki oli, mälestuseks võtta, aga see läks ikkagi kaotsi. Seda kallim on mulle nüüd ema laudlinast tehtud kleit,“ räägib Ilme.