TOIMETAJA KOLUMN | Koroonaga on tekkinud mõnus kulgemine 

Pean tunnistama, et see olukord on teinud mu „aeglaseks“, sest kuskile pole kiire. Pole kiire tööpäeva lõpetada, et lasteaeda jõuda, või enne minema pääseda, kui ummikusse jään, või kiirustada toidupoodi, enne kui seal tipptund hakkab. Kusagile pole kiire. Kõik, mida täna ei jõua, saab tehtud homme, või ülehomme. Kuigi vanasõna ütleb, et tänaseid toimetusi ära viska homse varna, olgem ausad, kuhu meil kogu aeg nii kiire on olnud?

Või näiteks see, et mul ei kulu aega tööle ja koju liikumiseks. Mu tööpäev saab läbi ja ma olen kodus – algab minu isiklik vaba aeg (ärge saage valesti aru, seda mul tegelikult väga pole, sest ma olen lapsevanem). Muidugi tuleb ette ka seda, et töö sõidab sisse mõnel õhtusel hetkel või ma ise hakkan õhtul veel tööd tegema, aga laias laastus on ikkagi nii.

Tõsi, see aeg on läinud mulle ka omamoodi kulukaks, sest mul on olnud aega uusi asju õppima hakata ja mulle omaselt on kohe vaja soetada kõiki vajalikke vahendeid. Aga tore on omada mingeid hobisid! Kuigi mu teinepool arvab, et nüüd ehk aitab hobidest.

Aga tegelikult igatsen ma tööle tagasi, sest kolleege tahaksin näha ja ennast „põhjusega“ lille lüüa. Ja taas sotsiaalseks hakata. Lisaks on kodukontor-lasteaed-toitlustusasutus-jne kõigi rollide haldamine teinekord päris väljakutsuv. Lihtsalt loodan, et ma olen suutnud ära kaotada eestlasele omase oskuse kogu aeg kuskile kiirustada ja millegi üle muretseda.