Soengud, dieedid ja tätoveering – keisrinna Sissi nõrkused 

Kõige laiemalt on tuntud avalikkuse kriitilise pilgu all elanud keisrinna armastus rangete dieetide ja treeningute vastu. Teisisõnu – Sissi hoidis oma niigi väikest kehakaalu pideva nälgimise ja trennipiitsutustega kontrolli all. On teada, et kuigi naine oli abikaasast Franz Josephist mitu sentimeetrit pikem, kaalus ta vaid 48 kilo.