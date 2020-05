Horoskoop 6. kuni 12. mai 

SÕNN

Suudad hästi keskenduda. Oled ehk otsustanud olla aktiivsem ja tänu heale toonusele õnnestub sul mõndagi korda saata. Liikled kenasti tunnete labürindis, tajud hästi, mis on sinu jaoks parim.

Pane tähele! Tähtis teema on karjäärivalik. Kui tules on mitu rauda, sea need tuleviku tarbeks tähtsuse järgi ritta. Kipud asjaajamisi edasi lükkama. Kõige olulisematega ei maksa seda siiski teha.