Ajatu klassika: ülepõlvesaapad vaheldumisi troonil ja põrmus 

Alles 1960ndatel hakkasid ülepõlvesaapad populaarsust koguma. 1963. aastal lisasid Prantsuse moekunstnikud Yves Saint Laurent (1936–2008) ja Roger Vivier (1907–1998) need enda ühiskollektsiooni. Ka hiljem jätkasid nad koostööd, lisades reieni ulatuvatele saabastele luksusdetaile, näiteks krokodillinahka. Vivier’ disainerikäe all muutus saapalõige nii kitsaks, et neid hakati kutsuma sukksaabasteks.

Ehkki moekollektsioonides on ülepõlvesaapaid näidatud ka kogu vahepealse aja, ei suutnud need paar aastakümmet üldsuse heakskiitu pälvida. Tuule on need taas tiibadesse saanud alles viimastel aastatel tänu kuulsustele, nagu lauljad Beyoncé (38) ja Rihanna (31) ning modellid Gigi Hadid (24) ja Kendall Jenner (24), kes armastavad koos põlvpükstega ülipikki saapaid kanda.