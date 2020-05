Lapse autosõit tuleb muuta turvaliseks 

HARJUTA LAST ÕIGESTI: Kui last sõidutatakse algusest peale seljaga sõidusuunas, ei teagi ta muud tahta. Nii käitudes on ka avarii korral lapse vigastused tunduvalt väiksemad või olematud. Foto: Shutterstock

Milline turvahäll beebile valida? Kuidas veenduda, et autosõit on piisavalt turvaline? Kui kaua peab last turvaseadmes sõidutama? Soovitusi jagab maanteeameti ennetustöö osakonna ekspert Diana Okas.