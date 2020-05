Kuidas targalt tülitseda? Kuidas ühises kodukontoris tülitsemist vältida? 

„Kõige olulisem on panna paika oma tööplaan: millal on mingi asi vaja ära teha ja milline peaks olema keskkond – kas vajatakse vaikust või sobib, kui partner samal ajal süüa teeb või võimleb. Oluline on jagada partneriga oma mõtteid, kuidas oled oma tööpäeva planeerinud, ja küsida kaaslaselt, kas selline aja planeerimine sobib ka talle või soovib ta selles teha muudatusi,“ soovitab Ambromedi kliiniku pereterapeut Piret Evert. „Tasub uurida, milline on elukaaslase plaan oma tööpäeva struktureerimisel, ja arutleda, kas selline plaan sobib ka sulle. Plaanige koos kaaslasega ka vaba aja veetmise viise. Otsustage, kas teete tööaja sisse ühiseid pause või võtate pärast tööpäeva ette ühistegevusi. Konfliktide ärahoidmiseks või vältimiseks on parim viis omavaheline suhtlemine – oskus partneri soove ja mõtteid rahulikult kuulata ja ka iseenda soove vabalt väljendada,“ ütleb pereterapeut.