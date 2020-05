Suhted Loodusfilmid leevendavad stressi ohtuleht.ee , täna, 18:57 Jaga: M

See, et looduses viibimine ja taimekasvatus aitavad närve rahustada ning end tuleviku suhtes kindlamana tunda, on teaduslikult tõestatud. Nelja seina vahele surutuna võime samasugust abi saada ka loodusfilmidest.