Inimesed Grete Griffin: emadus ja laste kasvatamine on praegu spordist tähtsamad Martiina Põder , täna, 08:00 Jaga: M

Grete abikaasa Robert: «Gretest armastavamat ema on raske leida. Ta on valmis loobuma kõigest, millest on iial unistanud, et hoolitseda meie laste eest. Ma hindan seda kõrgelt, aga julgustan teda edasi töötama ka kõigi nende unistuste nimel, mis tal enne lapsi olid. Aitan Gretet laste kasvatamisel nii palju, kui saan. Kõige lihtsam on mul seda teha nii, et jätan töö töö juurde ning annan kodus olles talle ja lastele kogu tähelepanu. Nii et millal tahes Grete vajab minult armastust või lastest puhkust, olen valmis endast kõik andma.»

Säreveres üles kasvanud, kuid juba aastaid Ameerikas elav mitmevõistleja Grete Griffin kasvatab koos Ameerika jalgpallurist Robert Griffin IIIga tütreid Gloriat ja Gameyat. Kuigi laste vanusevahe on vaid pisut üle kahe aasta, naine raskuste üle ei kurda. Ta teab head nippi: tuleb olla ise rõõmus ja rahulik, siis on seda ka lapsed.