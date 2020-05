Nädala kultuuriuudised: loe, vaata, kuula! 

Ellen Niidu luulekogumik «Aastatel on tiivad» sisaldab magusnukraid, mõtlikke, nostalgilisi värsse. Palju on aastaaegade, looduse, argipäevade ja Eestiga seotud tekste, leidub ka kaunist armastusluulet. Valiku kokku pannud tütar Maarja Undusk pakub tutvumiseks ka ema noorpõlvevärsse, mis polegi varem trükis ilmunud. Lisaks käekirjalisi mustandeid, mis lasevad piiluda loomeprotsessi.

«Make Your Move» Foto: Trad.Attack!

Folktrio Trad.Attacki! värskel albumil «Make Your Move» kõlab 11 lugu, mille autoriteks bändiliikmed Sandra ja Jalmar Vabarna ning Tõnu Tubli. Enamiku palade sõnad ja ka mõned meloodiad pärinevad Eesti pärimusest. Hittlugu «Armasta mind» sündis koostöös Vaiko Eplikuga ja kõlas esimest korda vabariigi aastapäeva kontserdil. Pala polekski äärepealt plaadile jõudnud, sest alguses see lugu Sandrale ei meeldinud. Tema lemmiklugu on «Kus mu süda on …».