Reisimine Millises linnas käivad eestlased kõige vähem? Ohtuleht.ee , eile, 13:22 Jaga: M

Põllumehed traktoritega Toompeal Tags: Riigikogu välisvaade Foto: Teet Malsroos

Eestis on 47 linna, aga kõikidesse pole ilmselt paljud sattunud. Õhtuleht uurib enda lugejatelt, et millised on need linnad, mis on lugejatele kõige tundmatumad.