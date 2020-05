Inimesed Kadri Pikhof: „Ma poleks kunagi uskunud, et oma lapse vaatamine võib nii tugevaid tundeid tekitada.“ Silja Paavle , täna, 06:00 Jaga: M

PIKAD JALUTUSTIIRUD: Et põnn magab vaid õues, võtab Kadri päevas kolm-neli korda ette pikema jalutustiiru ning on sedasi järjest rohkem kevadesse tärkava Tartu risti ja põiki läbi käinud. Toomemägi koos Inglisillaga on ta eriline lemmik. Foto: FOTOGRAATSIA

Saatejuht Kadri Pikhofi peres on emadepäev olnud alati väga eriline tähtpäev, mil kokku on saanud mitme põlvkonna naised. Tänavune kaalub üles aga kõik varasemad, sest juba kolm kuud on ema Kadri isegi.