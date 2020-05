Kiri peatoimetajalt | Armsat emadepäeva!  

Pean tunnistama, et minul oma emaga päris sellist sidet kunagi ei olnud. Või õigupoolest hakkasime väga hästi läbi saama alles siis, kui olin ise täiskasvanu ja laste ema. Aga just sellest ajast on minulgi üks üsna üllatav lugu rääkida.

Mäletan seda päeva täpselt. Või õigupoolest ühte minutit sellest päevast. Detailideni.

Olime ema juures maal. Ta oli, nagu ikka, jälle aiamaal, vigel käes, lontis põlvedega dressipüksid jalas.

Mina teda tookord aiatöödes ei aidanud, kügelesin niisama laterdamiseks kõrval. Olin kolmanda lapsega viimast kuud rase ja suur nagu elevant.

Äkki lõi ema vigla maasse ja ütles: «Kuule! Ma mõtlesin tüdrukule nime välja.» See, et meie kolmas laps on tüdruk, oli ultrahelis juba ammu selgunud.

«Nooh?» elavnesin. Tõele au andes olime mehega just paar päeva tagasi toreda nime leidnud ja selles ka kokku leppinud.

«Pange Elo-Mirtel!» ütles ema.

Ja vot see hetk jookseb mul siiani nagu aegluubis silme ees. Ema lükkab käeseljaga pearätti tahapoole ja vaatab silmade särades mulle otsa. «Elo-Mirtel Luik kõlab ju väga hästi!»

Ilmselt vaatasin paar minutit ammuli sui emale otsa. See oli täpselt sama nimi, mille olime ka mehega omavahel kokku leppinud.

Ma ei saa siiani aru, kuidas on võimalik, et ema mõtles kõigist maailma nimedest välja täpselt sama nime, mis meiegi olime mõelnud. Või õigupoolest kaks nime. Aga just nii see oli. Imestame seda mehega siiani, sest me kumbki polnud talle oma nimevalikust rääkinud.