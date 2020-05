Lugejakiri | Ärge jätke väikelapsi õdede ja vendade hoida 

„Jalutasin enda lapsega õues, kui teisel pool teed märkasin, kuidas umbes ehk 6aastane tüdruk lükkas jalutuskäru, kus istus sees ehk aastane lapsuke. Oleks see siis olnud jalutamine, siis poleks see mu hinge kriipima jäänud. Asi selles, et see tüdruk jooksis selle käruga. Vahepeal suisa kartsin, et ta kukub. Mitu korda oli oht, et käru käib kummuli. Mingi hetk tüdruk seisatas, kummardas ja hingeldas,“ kirjeldab Meeri ohtlikke olukordi.