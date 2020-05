Ämmaemand: töötame vaatamata eriolukorrale järeltulevate põlvkondade tervise nimel 

Ämmaemandatel on tervishoiusüsteemi mitmekesisuses võtmeroll naiste seksuaal- ja reproduktiivtervise ennetustöös, nõustamisel ja jälgimisel.

5.mail tähistatakse ülemaailmselt rahvusvahelist ämmaemandate päeva. See on päev, kus tunnustame ja tähistame ämmaemandaid selle töö eest, mida nad teevad päevast päeva, et elu paremaks muuta. Traditsiooniliselt on läbi aegade toimunud maikuus Eesti Ämmaemandate Ühingu poolt korraldatav aastakonverents, kuhu kogunevad üle-eestiliselt erinevatest maakondadest ämmaemandad, et jagada oma teadmisi, tööga seotud emotsioone ja häid sõnu. Tänavu on see sündmus seoses eriolukorraga edasi lükatud sügisesse.

Kõige rohkem seostatakse ämmaemandat rasedate nõustamisega ja sünnitusega. Mitmeid arenguid läbi teinud tervishoiusüsteemis on tunnustatud ämmaemanda kutse oluline igal tervishoiutasandil. Ämmaemand on see, kes kulgeb naise kõrval läbi tema elukaare, kaasates õigel ajajärgul naise lähedasi ning tugiisikuid nii seksuaal- ja reproduktiivtervise, raseduse, sünnituse, sünnitusjärgse perioodi, imetamise ning vastsündinu hooldusel.

Märkimisväärne osa ämmaemanda tööst langeb lapseootel naiste jälgimisele ja juhendamisele ning lapse varajastele aastatele, kus lapsed loovad oma elu jaoks üliolulised alused. See on pereks kasvamise aeg, kus ämmaemand on naisele toeks, et laps tuleks edaspidi elus edukalt toime.

Enamus tegevusi teevad ämmaemandad nn “kardinate“ taga kuhu pääsevad ainult peaosatäitjad - naine, kõhubeebi, tugiisik ja vastsündinu. Nende kardinate taga luuakse vanematele kindlustunne sellel teekonnal, mis omab elukestvat mõju laste tulevasele õnnele. Ämmaemandad on naiste jaoks olemas kõige sensitiivsemal eluetapil, jagades sealjuures naisega tema tugevust, valu ja kujuteldamatuid rõõmuhetki. Ämmaemanda jaoks on lapseootel naine ja lapse sünnitanud naine üks tervik, kuid samas kaks erinevat inimest. Esmatasandi perearstikeskustes on ämmaemand kogukonnas, kelle teadmised ja oskused rahvatervise nimel on märkimisväärsed. Kõik see on seotud emotsionaalse ja füüsilise tervisega, mida naine juba lapseootel kogeb ning mis mõjutab lapse arengut, kelle aju on 5-aastaselt arenenud 90%-ni täiskasvanu aju suurusest.

Florence Nightingale, keda teatakse ka kui daami „lambiga sõjaväljal“ (Päewaleht, nr 234, 25. august 1935), on ämmaemandaid kirjeldanud kui oma ala spetsialiste, kes vankumatult oma tööd tehes ei küsi kiitust ega tunnustust ja kelle töö tulemusena aidatakse siia maailma uus elu. Ämmaemandatöö oluliseks jooneks on traditsiooniline professionaalne ämmaemandus, kus kõige tähtsamad on inimestevahelised suhted, jätkupidev hooldus ja lihtsus, mida ei mõjuta meditsiini kiire areng.