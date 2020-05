Pärandihõnguline õnn Karula küngaste vahel 

Tiia (43) talu asub Karula rahvuspargi sügavustes ja kannab nime Vanaema Aed. Taimeaed lokkab nii eraldatud paigas, et sinna jõudes hakkan korraks kahtlema, kas navigatsiooniseade mulle ninanipsu ei mängi. Ma pole alati kindel, et olematuks kahanenud teeots järgmise künka taga sootuks otsa ei saa. Aga ei! Jõuan kohale kõige lühemat, aga kõige põnevamat teed pidi.

Taimede kasvatamise kõrval ka rahvuspargis giidiametit pidav Tiia naerab seda lugu kuuldes ja ütleb, et kõrvalise asukoha tõttu jõuavadki sinna vaid need, kes tõesti soovivad sealset põnevat loodust kohata. «Ega seda paika asjata Euroopa Amazonaseks kutsuta – iga nurga peal näeb midagi erilist ja loodus on iga mäekünka taga teistsugune.»