Andra Veidemann: minu elus ja töös on olulisem, mida mõtlen ja teen, mitte kuidas välja näen 

Poliitik ja ajaloolane Andra Veidemann (64) juurdleb ülemaailmse koroonaviiruse pandeemia ajal selle üle, mida oleme teinud valesti või tegemata jätnud. „Ent tunnen tänulikkust, rahulolu, rõõmu ja olen õnnelik selle üle, et olgu ajad head või rasked, me elame ja tegutseme vabas Eestis,“ ütleb ta.

Mida on teie tütar Anna-Maria pärinud teilt?

Selle üle on lihtsam otsustada kõrvaltvaatajatel, sest tütar on osa minust. Anna oli lapsepõlves ja kooliajal palju minu vanemate hoole all, minu hiljuti igavikku lahkunud ema elas pärast isa surma koos meie perega 23 aastat. Tütred olla rohkem isa, pojad rohkem ema moodi. Oma esinemisoskuse, aga ehk ka soovi ja suutlikkuse oleme ilmselt mõlemad pärinud minu isalt, kes oli iga toll teatriinimene.