FOTOGRAAF ANNAB NÕU: kuidas kevadistel jalutuskäikudel häid pilte klõpsida 

Näiteid Kaupo Kalda mobiiliklõpsudest Foto: Kaupo Kalda

“Mina kasutan selleks tihtipeale villast mütsi või salli,” täpsustab Kalda. Ole foto tegemiseks valmis ja naudi tehisintelligentsi supervõimeid Maastikufotograafide tehtud ilusad fotod ei sünni juhuslikult, vaid need on tihti ette valmistatud. Iga hea pildi tegemine algab planeerimisest, sest parima hetke jäädvustamiseks tuleb olla õigel ajal õiges kohas – olgu selleks siis aurav hommik rabas, kõrghoonetelt peegelduv päikseloojang või metsarajal kohtumine põdraga. “Enne pildistamist tuleks välja mõelda kohad ja motiivid, mida pildistada. Kui minna metsa hulkuma, siis peaks selleks olema kogu aeg valmis, et puude vahelt ilmub välja põder või oksal järab käbi orav,” räägib Kalda. Kui suudad looma nähes tekkinud käevärinat taltsutada, on näiteks moodsamate telefonide, ka Samsung S20 Ultra abil loomade pildistamine tänu suumile täiesti reaalne.

Näiteid Kaupo Kalda mobiiliklõpsudest Foto: Kaupo Kalda

Näiteid Kaupo Kalda mobiiliklõpsudest Foto: Kaupo Kalda



“Lisaks on see on tohutult mugav, kuna ei vaja ajamahukat järeltöötlust. Lausa müstiliseks on kujunenud nende väikeste kaamerate öövõtterežiimid, kus isegi käest pildistades võtab kaamera näiteks 8 sekundit aega valguse püüdmiseks ning tulemused on üllatavalt head,” lisab Kalda.



Tunne telefonidesse ehitatud kiirvalikuid.



“Näiteks Samsungi telefonidel saab kaamera avada kiirelt, kui vajutada kaks korda lukustusklahvi. See aitab juba päris palju edasi, sest tänapäeva mobiilikaamerate dünaamiline ulatus on nii suur, et ka auto-režiimis pildistades saate terava ja kena värvilise foto,” ütleb Kalda.



Maastikufoto puhul järgi kahe kolmandiku reeglit



Kalda sõnul tulevad maastiku pildistamisel kõige efektsemad need pildid, mis suudavad edasi anda avarust ja laiust. Et aga foto igavaks ei jääks, tuleks kaadrisse paigutada ka objekte, et fotole sügavust tekitada.