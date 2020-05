Kus asub Euroopa pikima nimega koht?  

Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch on pisut enam kui 3000 elanikuga asula, mis sai uue nime 1860. aastatel, et pälvida Ühendkuningriigi pikima nimega raudteejaama tiitel ja koos sellega ka turistide tähelepanu. Hiljem on üritanud mitmed asulad võtta endale veel pikemat nime, kuid neid ei ole ametlikult tunnustatud.