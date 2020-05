Lugejakiri | Töötajad pidid rahvamassi järjekorras korrale kutsuma 

„Ega poel on väga raske taolisi kliente kantseldada. Nagu mudilased jookseks kõik ühe kutsika peale – püüa sa neid takistada! Hiljem pandi poele kett ette, mille vahelt siis vastavalt poest väljuvatele klientidele alles uued sisse said. Eks mõnigi oli pahur. Pole lihtne eriolukorras poes töötada. Ja imestama paneb, et väheke paremad numbrid haigestunute osas on viinud igasuguse hirmu haigestumise ees. Ei mingeid maske, isegi käte desinfitseerimine näib olevat liiast. Kõige lihtsamat asja ei suudeta järgida. Kurb on sellist rumalust näha. Ma loodan meie kõigi pärast, et see meile tagasilööki ei anna.“