Lugejakiri | Kaugtööd tehes mõistsin, et ei suuda enam oma elukaaslase kõrvale jääda 

Naise sõnul kraaklevad nad üha enam. „Ma näen igas tema teos midagi ärritavat. Kuidas ta sööb, telekat vaatab või oma pesu kuivama sätib – see kõik häirib mind. Meil on erinevad huvid telekanalite osas. Mina vaataks dokumentaale ja loodussaateid, aga tema tahab ainult Vene telekanaleid vahtida. Ta õnneks ei usu kõike, mida seal näidatakse, aga tahab erinevast vaatenurgast näha uudiseid ja saateid. Jube häiriv!“

Ta ei eita, et ehk oli nende suhe juba enne eriolukorda kaldu ega pakkunud rahuldust, aga püsis usk, et ehk läheb paremaks. Enam Tiiu ei looda, kuid tekkinud on uus probleem. Tiiu suureks üllatuseks ei näe mees aga nende suhet üldse nii ebaõnnestununa. „Ta tahab minuga hoopis pere luua ja lapse saada,“ on Tiiu mehe ootamatust plaanist ehmunud.

„Ma üritasin viia juttu selleni, et äkki me vajaks muudatus ellu. Et saaksime edasist elu planeerida ja mõelda, mida tahame. Tema viis selle jutu lasteni. Me olevat punktis, kus just peaksime selle ette võtma. Kuidas me nii mööda saime rääkida,“ imestab Tiiu.

Nüüd olevatki nende argipäev selline, kus mees üritab pereelu edasi viia, aga Tiiu üritab mehe eest põgeneda.