Unusta piinlikkus – igale murele leidub lahendus 

Tahtmatut voodimärgamist nimetakse öiseks enureesiks ehk kusepidamatuseks. Uuringud näitavad, et selle probleemiga on kimpus koguni 1–3 protsenti täiskasvanutest. Kui koged voodimärgamist juhuslikult või ühekordselt, pole tõenäoliselt vaja muretseda – õnnetusi ikka juhtub. Püsiv ja sagedane enurees on aga ebamugav ja murettekitav häire, mille tagamaad on väga erinevad.

Kõige tähtsam on unustada piinlikkustunne ja arstiga nõu pidada. Olenemata haiguse põhjusest või tõsidusest-sagedusest, aitavad mitmed lahendused elada oma elu sotsiaalselt normaalselt.