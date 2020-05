Tiiu järjejutt | Täiesti kinnine klubi lõi usaldusliku õhkkonna  

Klubi liige Helgi Menšikov tunnistas, et Jaan Eilart – biogeograaf, maastikuökoloog, kultuuriloolane – on tema varjamatu lemmik. Muide, Eilart asutas 1958. aastal Tartus üliõpilaste looduskaitseringi, mis on väidetavalt vanim tudengite looduskaitseühendus maailmas.