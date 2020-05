Tiiu järjejutt | Kaks hümni ja eksliibris oma ala meistritelt 

Igal järgnenud üritusel Arvedit ennast kohal musitseerimas polnud, kuid õnneks oli meil võtta omakandimees – muusik ja laululooja Jakob Kaunissaare. Edasi kolhoosi peaagronoom Arnold Erm (1926–1993) võttis Jakobi möödaminnes oma auto peale ja nii nad üritusele saabusid.

Jakob on kokku kirjutanud üle kolmesaja pala, millest paljusid laulsime oma klubiõhtutel, tema enda juhendamisel mõistagi. Iga üritust läbi viies sain aru, kui oluline on see, et meie hulgas on muusik, kes võib akordioni kätte võtta ja ühislaulmise algatada. Jakob oli meil väga oodatud! Tundus, et ka Kaunissaarele meeldis seltskond, kes temast hoolis.

Hugo Hiibuse sõbralik sarž Jakob Kaunissaarest.

Jakob passis hästi kokku ka Hugo Hiibusega, kes ühel klubiõhtul Pärnu-Jaagupi rahvamajas tegi temast sõbraliku sarži. Sarž avaldati Jakobi 1997. aastal trükivalgust näinud „Lauliku“ kaane siseküljel.

„Lauliku“ kaanel on Johannes Juhansoo (1919–1994) eksliibris. Eksliibriseid tegi ta mitmele meie klubi liikmele, ka külalistele, kui nad seda vaid soovisid. Pärnumaal elanud eksliibrisemeister, keda tunti üle Eesti, tegutseb nüüd juba taevastel radadel ja on maetud Häädemeeste kalmistule. Teadaolevalt on ta teinud 1475 eksliibrist, Häädemeeste muuseum hoiab tallel viiendikku sellest. Juhansoo eksliibristest on ilmavalgust näinud mitu raamatut.

Arved Haug, Hugo Hiibus ja Hardi Tiidus olid klubiüritustel sagedased külalised.

„Lauliku“ teiste laulude hulgas leiab laulu „Tule Pärnusse puhkama“, mille sõnadki tegi Jakob. See kujunes Fenoklubis vaat et sama menukaks kui Arved Haugi „Pööripäev“, nii et Fenoklubi sai endale kaks hümni.