Tiiu järjejutt | Kõige suuremadki ülemused luiskasid vikatit ja rohisid peedipõldu 

Kui 22. septembril 1988 toimus järjekordne pööripäeva tähistamine, ei teadnud me veel, et see jääb meie viimaseks ametlikuks kokkusaamiseks. Peagi adusime, et samal viisil jätkata pole enam mõtet ja langes raske otsus Fenoklubi töö lõpetada. See oli nukker paratamatus. Tõsi, väikest viisi saime veel kokku, aga see polnud enam see.