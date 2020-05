Inara Luigas ootab lapsi külla: tean, et nad tulevad jälle ja see teeb südame rõõmsaks 

Inara Luigas on koos abikaasa Aarega üles kasvatanud kolm last – tütred Karini (40) ja Katrini (39) ning poeg Alleni (33). Ka lapselapsi on kolm: Lisa (20), Helena (16) ja Luna (13). „Mul on väga vedanud sellega, et sain nooremana oma lapselastega palju koos olla. Neid jäeti sageli suveks maale meie hoolde,“ ütleb endine poliitik.