Karmel Killandi: "Eurovisioniga on seotud minu elu kolm olulist meest." Verni Leivak , täna, 05:40

MEELDIV KA LOOMU POOLEST: Karmelit on alati teleekraanilt meeldiv näha. Need aga, kes suhtlevad temaga ka eetriväliselt, teavad, et tegu on asjaliku, kuid väga sooja inimesega. Foto: Erlend Štaub

«Eurovisioniga on seotud minu elu kolm olulist meest,» avaldab viisteist korda lauluvõistlust kajastanud rahvusringhäälingu elamussaadete peatoimetaja Karmel Killandi. Isegi tulevase abikaasaga tutvus ta Eurovisionil!