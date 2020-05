TIIU TESTIB | Korduvkasutatavad meigieemalduspadjad: otsige midagi enamat, kui kaht ääristatud riidetükki  

Kui puhastada nägu kaks korda päevas, siis läheb prügikasti vähemalt kaks ja kuus 60 ühe korra meigieemalduspatja või -salvrätikut, aasta peale kokku üle 700. Kui olete sage jumestuskreemi ja ripsmetuši kasutaja, siis ilmselt palju rohkemgi, sest ühest padjakesest sageli ei piisa. Aeg on muuta harjumusi. Tere tulemast, loodussõbralik meigieemaldus!

Korduskasutatavad meigieemalduspadjad on uhiuus kaubaartikkel, mida igast poest veel ei leiagi, küll aga saab tellida Eesti e-poodidest. Need sobivad nagu ühekorrapadjadki nii meigi eemaldamiseks kui ka näo puhastamiseks.

Esmalt niisutage padjakest puhastusvahendiga – olgu see puhas vesi või spetsiaalne vahend – ja eemaldage näolt mustus. Pärast kasutamist tuleb padjake seebivees näppude vahel puhtaks muljuda ja loputada või panna järgmisel korral koos muu pesuga masinasse. Soovitatav on panna padjakesed pesumasinasse eraldi võrkkotis ja kasutada looduslikku pesuvahendit. Laske padjakestel kuivada ja need on taas kasutusvalmis. Ja seda aina uuesti ja uuesti, kokku tuhandeid kordi. Vaieldamatult säästavad korduvkasutatavad padjakesed nii loodust kui ka raha.