Aadlivapiga maletreeneri ebatavalised saatusekäänud 

Lydia (90) hubane ühetoaline korter Lasnamäel särab värskusest – just eelmisel päeval käis abiline aknaid pesemas. Südikale daamile on väga tähtis, et saab vaadata taevast ja nautida hommikupäikest, suvel ka rõdul istudes kohvi juua.

Kirjutuslaual olevas arvutis on parasjagu pooleli preferanss ehk kaardimäng. Siinsamas seinal, lapsepõlvefotode kohal troonib raamitud kujutis suguvõsavapist – kaks tagajalgadel lõvi ja üheksa sakiga kroon. Naise aadliverd esiisa rändas Prantsusmaalt välja 1737. aastal ja astus Vene armee teenistusse. Lydia sõnul on tema juba rahvuselt venelanna, prantsuse liin ju sedavõrd kaugele jäänud. Eestisse saabus ta 18aastase neiuna.