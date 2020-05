Nipid, mis aitavad isolatsioonis taas iseennast leida 

Hommikuse rutiini loomine aitab sul tekitada tunde, nagu elu oleks normaalne, sest sul on kindel rütm. Ärkad, käid pesemas, teed hommikusöögi, meigid – nii tekib tunne, nagu läheksid kuskile ja tegelikult ju lähedki, tööle, ainult et kodus.

Kes meist poleks nii mõnigi kord tööle minnes või lõunal käies lubanud endale ühte head kohvi. See, et seda praegu teha ei saa, ei tähenda, et kodune kohv ei võiks hea olla. Kui sa ei taha teha suurt väljaminekut näiteks uue kohvimasina näol, osta endale näiteks pisikene piimavahusti või kasvõi mõni maitsev siirup. Usu, su kohv saab kohe uue ilme!

See võib tunduda kummalise soovitusena, sest justkui pole midagi üles märkida ja planeerida. Ent tegelikult on kasulik kirja panna ka kodused tegevused. Näiteks: õhtusöök kell seitse või videokõne sõpradega kell pool üheksa.

Ükskõik, kui väga me ei armastaks oma lemmikdresse, aitab korralikult riidesse panemine kaasa enesetunde tõusule. Lisaks tekitab see tunde, et kõik on jälle normaalne.