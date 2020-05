Inimesed Klaudia Tiitsmaa: „Mu pere on nii meeletult vahva!“ Dagmar Reinold , täna, 06:20 Jaga: M

KOKKUHOIDVAD: Klaudia on näitlejast elukaaslase Vallo Kirsiga olnud koos juba kümme aastat. «Nüüd on meil kambas lihtsalt üks parim sõber veel juures. See on väike Vallo,» on naine õnnelik. Foto: Erakogu

Klaudia Tiitsmaa elab ja pühendub praegu suurema osa oma tegemistest lapsele ning perele. Uus väike ilmakodanik on toonud tema ja elukaaslane Vallo ellu juurde hulgaliselt emotsioone ning õpetanud maailma teisiti vaatama.