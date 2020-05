Peatoimetaja veerg | Ise tehtud, hästi tehtud 

Tegelikult andis just Eve lugu mulle mõtte teha Naistelehte üks uus rubriik. Kui paaril varasemal aastal on meie toimetaja Silja Paavle uidanud mööda vahvaid talusid, siis sel suvel hakkab ta külastama kuldsete kätega eestimaalasi, et nende loodud ilu ka teieni tuua. Ühest küljest tean juba ette, et sellest kujuneb ülilahe rubriik, sest inimesed meisterdavad tõesti suisa uskumatult lahedaid asju (jaa, olen mõne muheda meistri töödega juba tutvunud!). Aga eks mul ole sellega ka väike tagamõte. Nimelt loodan, et julgustame nende lugudega paljusid käsitööga (taas)alustama. Mine tea, äkki saab neist lugudest alguse mõni päris uus lugu? Ehk leiab keegi seeläbi endale uue karjääri või suisa elu mõtte?