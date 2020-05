Maailma kõige populaarsem rõivaese – teksad! 

Inglise keeles kutsutakse teksasid nii jeans’ideks kui ka denim’iteks. Denim’i päritolu kohta on palju arvamusi. Enamasti väidetakse, et see on lühend prantsuse väljendist „serge de Nîmes“, mis tähendab serge’i kangast Nîmes’i linnast. Seda kooti villasegust juba enne 17. sajandit, kuid praegune denim on alati puuvillane. Denim’il ja serge de Nîmes’il on siiski niipalju ühist, et mõlemad on kootud tvillkoes. See on tasapindne toimne kude, kus lõim ja kude on võrdselt näha.