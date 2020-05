KOLUMN | Reet Linna: mulle meeldib poemüüjaga suhelda! 

Aasta algul tuli minu postkasti kiri. Ausalt öeldes ei lugenud ma seda tükk aega korralikult läbigi, sest arvasin, et pole minu teema. Kui lõpuks lugesin, selgus, et märts on hea teeninduse kuu ja mind kui potentsiaalset klienti palutakse kaasa lüüa kampaanias „Kiida teenindajat“.

Poemüüjatega ongi mul palju häid kogemusi. Meil ühes suuremas Viimsi toidupoes töötab rõõmsa näo ja nii nobedate näppudega kassapidaja, et mina ei jõua nii kiiresti reageeridagi. Lausa lust on ostmas käia. Seda kassapidajat on ka märgatud ja tunnustatud, pilt poe seina peal ja puha.

Ka Selveris lähen ikka sinna kassasse, kus müüja mind rõõmsalt teretab ja teinekord küsib, kuidas lastel läheb, samal ajal jõuab kogu mu kauba läbi lüüa. Ühes suures kesklinna kaupluses, kus käin harvem, tundis kassapidaja ükskord muret, et mind pole nii kaua näha olnud, ega ma ometi haige olnud.