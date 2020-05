Anneli Lahe: tahan olla heas mõttes krutskeid täis vanaema, kelle juurde tahaks minna, mitte kuhu veetakse vägisi 

Diktorina tuntuks saanud Anneli Lahe (48) osaleb paljudes tele- ja filmiprojektides, ka heategevuslikus „Kodutundes“, kus tal tuleb seista silmitsi perede hingematvalt valusate kogemustega. Toime sellega aitavad tal tulla inimesed, keda ta armastab ja olla tänulik, et nendega on kõik õnneks hästi.

Anneli oli „Kodutunde“ saatejuht ka 2012.–2015. aastani. Seejärel pühendus ta oma kooliteed alustanud lastele, tütar Crissetile (13) ja poeg Cristopherile (12), ega osanud aimata, et kolme aasta möödudes kutsutakse ta taas saatesse. „Eesti teleturul pole veel ühtki lahkunud saatejuhti tagasi võetud,“ nendib Anneli. Tegelikult olid tal töös juba teised projektid. Aga oli 2018. aasta kevad, senine saatejuht Signe Lahtein võitles pärast ränka autoõnnetust haiglas oma elu eest ning kogu Eesti rahvas lootis, et ta paraneb ja tuleb tagasi.

Niisuguses kurvas olustikus ei saanud Anneli ei öelda. „Mõtlesin, et teen need saated ära, kuni kõik korda saab. Mitte keegi ei arvanud, et see niimoodi lõpeb,“ sõnab naine vaikselt.

Ei võta õelust südamesse

Ent netis õelutseti. „Muidugi ma lugesin need kommentaarid läbi. Niimoodi ei või kedagi võrrelda, kõik on ju omamoodi inimesed. Ma tean, et ka Signel oli väga raske, kui ta „Kodutundega“ alustas,“ analüüsib Anneli selliseid kirjutisi, mida ta juba ammu südamesse ei võta.

Hinge lähevad Annelile hoopis lastega pered, kes elavad nagu kodutud ülimas vaesuses ja mõeldamatutes tingimustes. Üksikemad, kellel pole tulevikuväljavaateid peale murekoorma, kuidas toita ja üles kasvatada lapsed.

„Ma elan raskelt üle, kui peres kaob üks vanematest,“ tunnistab kolme lapse ema ja värske vanaema Anneli. „Äsja tulime võttegrupiga Pärnust, kus ühes peres oli just leitud teise ringi uus õnn, aga nelja kuu pärast ühte neist enam ei olnud ja teine jäi alustatu keskele üksinda. Või pere, kus neli last läksid hommikul äratama oma ema... kes oli juba surnud. Sellel 33aastasel naisel oli viimases staadiumis ajukasvaja. Naine oli kaevanud peavalu üle, aga arstid ei pööranud talle piisavalt tähelepanu.“