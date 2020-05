Marica Lillemets: kõige säravam ehe on inimese karisma 

Aastal 1978 tudengina Tartust Tallinna hääletamas – kaelas rahakott, seljas disainmantel, jalas platvormkingad.

Mida teete, et noorem välja näha?

Ma värvin juukseid, kuid pigem oma endise juuksevärvi taastamiseks kui selleks, et noorem välja näha. Kreemitan, hooldan ja käin massaažis ka, aga seda ikka enesetunde pärast.

Noorem näen välja siis, kui olen õnnelik. Usun, et kõigiga on nii. Seega – et näida noorem, looge olukordi, mis teid õnnelikuks teevad!