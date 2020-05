Kuidas naised meestelt ülikonna üle võtsid 

Esimene naine, kes teadaolevalt kandis pükskostüümi, oli Prantsuse näitleja Sarah Bernhardt (1844–1923). See oli valminud eritellimusel rätsepatööna, ent meherõivas naise seljas oli tol ajal ikkagi suur skandaal. Lahvatanud poleemika ei takistanud Bernhardt’l esitamast järgmist väljakutset soorollidele – 1899. aastal mängis ta Hamletit.

1914. aastal tutvustas oma esimest naistele loodud ülikonda Prantsuse moekunstnik Coco Chanel (1883–1971). Püksid komplekti ei kuulunud – see koosnes jakist ja põlvini seelikust. Chaneli tviidülikond tähistas pääsemist korsettidest ja pahkluuni ulatuvatest kleitidest ning avas ukse moodsa naise maailma. Peagi oli ilmne, et naised tahavad ülikonda kanda ja uuele riietusesemele on turgu.