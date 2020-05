Lugejakiri | Ma ei jaksa enam ämmale toitu vedada 

„Aga ka talle nädalaks toitu viies on kogus ikkagi piisav, et käe otsas seda tirida. Eelmine nädal tegin seljale liiga. Mahlad, kassiliiv ja muu kraam – võttis läbi. Miks peab see remont niimoodi venima. Näis, et neil on tempo, aga nüüd on remont toppama jäänud. Kaubanduskeskused tehti küll eriolukorras lahti, aga ämma ju kohe poodi ei saada. Ja ikka muretsen ämma pärast kah. Ta pole ka oma majas ainuke, kellele toitu tuuakse. Pole ma ka ainus, kes seda ülesküntud uudismaad mööda peab koperdama. Kuidas väetimad ja üksikud ise poodi saavad, arstile või apteeki- ei oska arvata. Kurb on mõelda, et keegi võib hädas olla,“ muretseb Tanel.