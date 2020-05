Lugejakiri | Hinda väljas pole, aga poes midagi puutuda ei tohi 

„Kõnnin poes ja luban endale natuke vabamat olemist. Inimesi on vähe, sest enamus on pärast tööd juba ostud ära teinud. Ja taustaks kostub hoiatus, et klientidel palutakse katsuda ainult toodet, mida ta ostab. Vaatan end ette- ilusad valgustid aeda, aga mida pole... Hinda pole! Pole muud valikut, kui kõndida minema või võtta toode ja hinda kontrollima minna. Järgmises vahes on soodustusega müügil šampoon, millel on hind olemas, aga tahaksin lugeda koostist, sest hinnasildil toote kohta selgitus puudub. Pean seda ikka katsuma ja pöörama. Ja taolised olukorrad kordusid,“ selgitab Karmen.