Lugejakiri | Millal on viimane aeg saada lapsevanemaks? 

„Mind piinab aga üks küsimus. Millal on meil viimane aeg lapsevanemateks saada? Saan aru, et minu bioloogiline kell tiksub halastamatult. Olen 39aastane, aga me tahame uuest aastast asja tõsiselt käsile võtta. Samas oleme ka arutanud, et äkki peaksime lapsendama. Just seetõttu, et ei tahaks lapse jaoks tulevikus mõjuda nagu ätid," muretseb ta.