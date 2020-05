VÄRSKES NAISTELEHES | 15 aastat Eurovisioni kajastanud Karmel Killandi: „Ma ei salga, et mulle Eurovision meeldib.“ 

"Mäletan häguselt, kuidas Juhan Paadam aitas mind üle lavaesise barjääri tõsta ja saime kohe Padari-Bentoni intervjuu ära teha. See oli ainus intervjuu tol õhtul üldse ja tore, kuidas me kolleegidena kokku hoidsime," meenutab Killandi. Kogu materjal kingiti hiljem ETV-le. Loe seda pikalt siit!

Emaks olemise ja pere teemadel arutleb näitleja Klaudia Tiitsmaa. Küsimusele, mida laps talle õpetanud on, vastab ta: "Üks asi on kindel: mida külvad, seda lõikad. Laps on minu peegel."