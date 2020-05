Lugejakiri | Maskita koristaja ja nuuskav riietehoidja 

„Ei mingit maski, kindaid ega midagi. Miks on siis vaja üldse komejanti teha ja teistel maski kanda, kui kõigile see reegel ei kehti. Hetk hiljem köhis ja nuuskas riietehoidja nii meeletult, et isegi kliente kontrollinud õed pead pöörasid ja ehmusid. Saan aru, et iga köhimine ei ole koroonaviirus, aga hetkel peaks ikka järgima põhimõtet, et külmetushaigustega tuleks kah koju jääda. Ma polnud ainus, kes võpatas. Pärast rõivaste võtmist kallasid kõik endale suuremas koguses desoainet kätele. Aga ikkagi eeldaks, et haiglatega seotud inimesed mõistavad olukorra tõsidust. Mõistavad seda, kuidas hoida end ja teisi,“ on Mai pettunud.