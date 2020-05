Lugejakiri | Mees tegi lapse, aga naine magas kogu protsessi maha?! 

„Ma olen suisa maruvihane, kui näen jälle kommentaari: „Ise tegi lapse, siis nüüd peab vastutama. Miks ta tegi selle lapse, kui ta ise ei taha. Kui tegi, siis peab maksma.“ No mis jutt see selline on,“ ei taha Helen enam vaikida.

„Oli alles lugu, kus mees ei tahtnud oma eaka isa eest hooldekodus midagi maksta, sest isa oli vägivaldne ja ei hoolitsenud tema eest. Ometigi oli tal vend. Vaevalt see isa nüüd sekundiga vägivaldseks muutus. Miks see ema sai selle mehega mitu last? Miks naised üldse taoliste meestega sigivad?! Ja kõik eelnevad kommentaarid - kas mees tegi üksi lapse? Kas naine magas või oli uimastatud? Siis tuleks kohe politseisse pöörduda ja tegu on vägistamisega. Kui ei, siis on naine osalenud otsuses, et seksitakse ilma kaitsevahendita," leiab ta.