Kaitse ennast! Blondid juuksed ja sinisilmsus tähendavad melanoomi seisukohast riskigruppi kuulumist 

Eriti ohtlik on keskpäeva järgne aeg ilusa päikesepaistelise ilmaga. „Inimeste nahatüübid on erinevad ja seetõttu ka aeg nahapõletuseni jõudmiseks. Tugeva UV kiirgustaseme korral, Eesti oludes UV indeks 7, võib näiteks tumeda nahaga inimene alles poole tunniga nahapõletuseni jõuda, aga heledanahalisel piisab juba 20 minutist,“ räägib Kuusk.

Melanoomi esineb nii meestel kui naistel. Eesti Vähiregistri andmetel on viimase viiekümne aasta jooksul 40% haigestunutest olnud mehed ning 60% naised. Melanoom tekib meestel peamiselt selja, pea- ja kaelapiirkonda, naistel reitele ja säärtele.

Varane märkamine on edu võti

Päevitamisega nagu ka mitmete asjadega siin elus ei tohi liialdada, ütleb dr Kuusk. „Me onkoloogidena ei ütle, et päikese käes viibima üldse ei peaks. Meie organism vajab D-vitamiini ja UV kiirgus on selle allikas, samas pole inimkeha grillitükk, siin ei pea koorikut krõbedaks saama. Kui on plaan end pruunimaks saada, siis ikka õues, sest solaariumi kasutamine puhtalt päevitumise eesmärgil on onkoloogi seisukohalt ohtlik. Risk nahavähi teatud vormide tekkeks eluea jooksul tõuseb juba ühe solaariumiskäigu järel. Naha pahaloomuliste kasvajate tekkeriski seisukohalt ei ole mingisugune solaariumi kasutuskordade sagedus ohutu,“ räägib dr Kuusk.

„Nii nagu auto kere puhul tasub vaadata ega kusagil roosteplekki pole, nii on ka oma enese nahaga. Aeg-ajalt tasub nahale tiir peale teha ning on hea, kui selleks on kedagi appi võtta, sest seljataha ise ei näe, vähemasti mitte selle detailsusega, mis vaja,“ räägib onkoloog.

Nii nagu soovitatakse regulaarselt hambaarsti külastada, sobib see soovitus ka nahaarsti külastamise puhuks, eriti neile, kel sünnimärke ohtralt. „Päikesest hoidumine ei tähenda, et melanoomi tekkeohtu poleks, mängu tulla võib pärilikkus. Varane avastamine on nii nagu enamuse haiguste puhul siinkohal võtmetähtsusega. Üle 70% juhtudest diagnoositakse Eestis melanoom lokaalses staadiumis. See annab meile võimaluse kasvaja eemaldada kirurgiliselt,“ räägib dr Kuusk.