Lugejakiri | Arutasime sõbrannadega, kuidas lahutada: kolme peale on meil 9 kogemust! 

Kui sul on kõrini, siis sul on kõrini. Kui ei ole, ürita kaaslasega veel rääkida. Suhte pikendamine ettekäänetega – lapsed, kinnisvara, olen vaene ja muu selline – ei toida tegelikult. Need teevad sind vaid masendunumaks, koledamaks, haigemaks ja vaesemaks. Miks? Sest sa kasutad oma energiat mittetöötava asja ülevalhoidmiseks, selle asemel et leida uusi viise õilmitseda.

Kui oled otsuse langetanud, on aeg hakata väga külmalt mõtlema. Kindlusta end materiaalselt. Otsi endale eos uus elukoht. Tee seda kindlasti enne, kui lähed lahutusjutuga kaaslase juurde. Löö kokku, mis oleks sinu osa ühisest elust. Kui partner on ebamõistlik, hakka raha eos säästma. Pane see kasvõi kõrvale teisele arvele või vii sõbranna kätte hoiule.

Kui kaaslane on plahvatusohtlik, vii enda jaoks vajalikud asjad juba enne lahutusest rääkimist või lahkumist minema. Võta kaasa VAID (ühisvara jagamine tuleb hiljem) need asjad, mis on kindlalt sinu omad, nagu vajalikud dokumendid, esivanematelt päranduseks saadud ehted, vajalikud riided jms. Kui sul on lapsed, ära unusta ka nendele vajalikke riideid ja õpivahendeid turvalisesse kohta viimast. Praegu on sul vaja enda asjad kaasa saada. Piisavalt on juhtumeid, kus ka kõige mõistlikum kaaslane peale lahutusteadet (mida ta võis juba kuid ette teada, saadud ja luhtunud viimaste võimaluste kaudu) teeb midagi rumalat. Näiteks peidab karistuseks lahkuja passi ära. Jah, see on ebaseaduslik, ja sa saad politsei kutsuda, aga targem on üritada selliseid olukordi vältida.