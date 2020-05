Inimesed Ikoonimaalija Merle Talvik: „Mul on tekkinud selged prioriteedid, mis on elus oluline.“ Verni Leivak , täna, 16:30 Jaga: M

GALERII

IKOON ISEENDALE: «Vaat sellist lihtsat ja minimalistlikku jumalaema ma endale tahtsingi,» lausub Merle. «Lapsed on mul juba meheks kasvatatud ja nad on minu embusest lahkunud. Nüüd olengi üksinda, vastu kõiksust ja looduse väge. Kõigest jamast puhastatud mina.» Ikooni paremas ääres on kujutatud nn vaimse kasvamise redelit, millel viimane, valge ehk jumalik osa veel puudub. Foto: Stanislav Moshkov

Tänu juhusele ikoonide maalimisest huvitunud ja seda kunsti ise viljelema hakanud Merle Talviku sõnul on pühapildid muutnud ka tema mõttemaailma ja pannud paika väärtushinnangud.