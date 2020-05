Naise kõrgem palk tekitab paksu verd 

Kuigi igas neljandas Austraalia peres on põhiline leivateenija naine, on püsima jäänud traditsiooniline ootus, et raha peab majja tooma mees. Peredes, kus naine teenib sissetulekust 60% või enam, langes nii naiste kui ka meeste rahulolu oma armusuhtega, vahendab veebiväljaanne The Conversation. Arvesse ei võetud juhtumeid, kus rahulolematus eluga oli põhjendatud – näiteks oli mees jäänud töötuks.